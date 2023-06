Albanien: Treffen mit Kosovo abgesagt

Tirana. Wegen anhaltender Spannungen im vor allem von Serben bewohnten Norden Kosovos hat der albanische Ministerpräsident Edi Rama eine für Mittwoch geplante gemeinsame Regierungssitzung mit Pristina abgesagt. Zunächst habe Rama für das Treffen ein kleineres Format vorgeschlagen, Kosovos Premier Albin Kurti habe dies aber abgelehnt. Bei dem Treffen hätten 13 bilaterale Abkommen in den Bereichen Wirtschaft, Justiz, Bildung und Kultur unterzeichnet werden sollen, hieß es in einer Erklärung, die am späten Dienstag abend in Pristina veröffentlicht wurde. (dpa/jW)