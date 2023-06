Ermittlungen gegen Beamte nach Kessel

Dresden. Infolge des Polizeigroßeinsatzes in Leipzig am 3. Juni ermittelt nun die Polizei in Dresden gegen beteiligte Beamte. Es liegen zwei Strafanzeigen vor, bei denen der Anfangsverdacht einer Straftat bestehe, teilte das sächsische Innenministerium am Dienstag abend mit. Die Polizei hatte damals rund 1.000 Menschen, die für die Wahrung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit demonstriert hatten, gut elf Stunden lang eingekesselt. (jW)