Russland fordert Untersuchung zu Nord Stream

Moskau. Russland dringt weiter auf eine internationale Untersuchung der Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines. »Es wäre sinnvoll, über die Gründe für die Weigerung des kollektiven Westens nachzudenken, eine transparente internationale Untersuchung der Terroranschläge in der Ostsee unter der Schirmherrschaft des UN-Sicherheitsrats einzuleiten«, erklärte am Mittwoch Andrej Ledenew von der russischen Botschaft in den USA per Sofortnachrichtendienst Telegram. Auch die Rolle Washingtons müsse geklärt werden, sagte er zu jüngsten Berichten, wonach die USA über ukrainische Anschlagspläne unterrichtet gewesen seien. (Reuters/jW)