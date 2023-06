Beijing beklagt Einmischung Washingtons

Beijing. Chinas Außenminister Qin Gang hat inmitten erhöhter Spannungen zwischen der Volksrepublik und den USA mit seinem Washingtoner Amtskollegen Antony Blinken telefoniert, wie chinesische Medien am Mittwoch berichteten. Qin forderte die USA demnach auf, sich nicht mehr in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen. Washington solle zudem Beijings Kernanliegen respektieren, so vor allem mit Blick auf Taiwan, wo die USA separatistische Bestrebungen fördern, obwohl die Insel völkerrechtlich zu China gehört. (dpa/jW)