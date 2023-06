USA: Trump wegen Dokumenten vor Gericht

Miami. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag in der Affäre um den Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten seinen ersten Gerichtstermin in Miami. Vorgeworfen werden ihm eine »Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen« und die »gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen«. Darunter befanden sich laut Anklage Details zu nuklearen Fähigkeiten der USA und anderer Staaten, zu militärischen Schwachstellen in der Verteidigung der Vereinigten Staaten und ihrer Partner sowie Informationen über potentielle Militäraktionen. Von seiten der Behörden wurden Proteste von Trump-Anhängern befürchtet. Ein Polizeisprecher gab bekannt, dass man dagegen »gut aufgestellt« sei. (dpa/jW)