Russland erbeutet »Leopard 2«-Panzer

Moskau. Russische Truppen haben mehrere Panzer vom Typ »Leopard 2« aus deutscher Produktion erbeutet. Videoaufnahmen zeigen auch in den USA produzierte »Bradley«-Schützenpanzer, die ebenfalls von russischen Truppen bei Kämpfen mit ukrainischen Einheiten erbeutet worden seien. Das Verteidigungsministerium in Berlin wollte sich zu den Berichten zunächst nicht äußern. Laut russischen Angaben wurden die Panzer in der Region Saporischschja an der Frontlinie im Süden der ­Ukraine erobert. Dieser Abschnitt steht im Zentrum der vor einer Woche gestarteten ukrainischen Großoffensive. Auf dem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Videomaterial sind jeweils zwei »Leoparden« und »Bradleys« zu sehen. Sie seien »unsere Trophäen«, hieß es dazu von russischer Seite. Die Motoren liefen teilweise noch, was Ausdruck dafür sei, wie schnell die ukrainischen Soldaten die Panzer aufgegeben hätten. (Reuters/jW)