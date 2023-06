Joint Venture für Chipherstellung

Genf. Der schweizerisch-niederländische Chipkonzern STMicroelectronics und der chinesische Halbleiterhersteller Sanan Optoelectronics gründen ein Joint Venture für die Herstellung von 200-Millimeter-Siliziumkarbid-Bauelementen. Wie STM am Mittwoch seinem Hauptsitz in Genf mitteilte, soll dafür eine Fabrik in der zentralchinesischen Stadt Chongqing entstehen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll demnach insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar (etwa drei Milliarden Euro) kosten, mehr als zwei Drittel davon würden in den nächsten fünf Jahren investiert. Die Produktion soll im letzten Quartal 2025 beginnen. (dpa/jW)