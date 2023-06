USA: Mann wegen Mordes hingerichtet

Washington. Im US-Bundesstaat Missouri ist ein Mann hingerichtet worden, der im Jahr 2000 zwei Gefängniswärter bei einer gescheiterten Gefangenenbefreiung ermordet hatte. Der 42jährige Michael Tisius wurde am Dienstag abend (Ortszeit) nach der Verabreichung einer Giftspritze in einem Gefängnis im Ort Bonne Terre für tot erklärt. Seit Jahresbeginn sind in den USA insgesamt zwölf Todesurteile in vier Bundesstaaten vollstreckt worden: Florida, Missouri, Oklahoma und Texas. (AFP/jW)