Ruanda: Völkermörder zu krank für Prozess

Den Haag. Einer der mutmaßlichen Drahtzieher des Völkermordes von Ruanda muss sich wegen seines Gesundheitszustandes nicht länger vor Gericht verantworten. Félicien Kabuga leide an Demenz und könne die Verhandlungen nicht verfolgen, urteilte das UN-Tribunal zu den Verbrechen in Ruanda 1994 am Mittwoch in Den Haag. Der Prozess solle auf andere Weise fortgesetzt werden. Der Anklage zufolge hatte der circa 88jährige Kabuga den Völkermord 1994 mitfinanziert, dem geschätzte 800.000 Menschen zum Opfer fielen. Bei seiner ersten Vorführung vor Gericht hatte er die Anklage als »Lüge« zurückgewiesen. (dpa/jW)