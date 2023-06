Sterbliche Überreste in Mexiko identifiziert

Guadalajara. In Mexiko ist die Identität mehrerer Getöteter identifiziert worden, wie die Regierung des Bundesstaates Jalisco am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Einsatzkräfte hatten vergangene Woche 45 Plastiksäcke mit Leichenteilen entdeckt. Demnach arbeiteten die Ermordeten in einem Callcenter, das vermutlich in Telefonbetrügereien eines Drogenkartells verwickelt war. (dpa/jW)