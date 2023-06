SPD-Chef trifft Chinas Premier

Beijing. SPD-Chef Lars Klingbeil hat China nach einem Treffen mit Ministerpräsident Li Qiang am Mittwoch in Beijing als »wichtigen Partner« bezeichnet. »Zentrale Herausforderungen unserer Zeit, zum Beispiel der Kampf gegen die Klimakrise, Rüstungskontrolle oder die Nichtverbreitung von Atomwaffen, können wir nur in Kooperation meistern«, schrieb Klingbeil auf Instagram. (Reuters/jW)