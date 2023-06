Schweden: Gericht genehmigt Auslieferung an Türkei

Stockholm. Vor neuen Gesprächen über eine NATO-Aufnahme Schwedens hat das Oberste Gericht des Landes die erste Auslieferung eines »PKK-Anhängers« an die Türkei genehmigt. Das geht aus einem Beschluss hervor, den das Gericht am Mittwoch dpa zur Verfügung stellte. Schwedische Gesetze und auch die Europäische Menschenrechtskonvention stellten kein Hindernis für die Auslieferung des Mannes dar, heißt es darin. Die Regierung in Stockholm kann nun entscheiden, ob sie den 35jährigen ausliefert. Die Türkei hat als Vorbedingung für eine NATO-Aufnahme Schwedens zahlreiche Auslieferungen gefordert. (dpa/jW)