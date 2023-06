Pistorius fädelt ­U-Boot-Deal mit Indien ein

Mumbai. Deutsche und indische Schiffbauer haben bei einem Besuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine Absichtserklärung für ein Milliarden Euro schweres U-Boot-Projekt unterzeichnet. Mit dem Vereinbarungsprotokoll legten Vertreter von Thyssen-Krupp Marinesystems und der indischen Werft Mazagon Dock Shipbuilders am Mittwoch in Mumbai den Grundstein dafür, dass insgesamt bis zu sechs U-Boote geliefert werden könnten. Noch sind dem Vernehmen nach auch Bieter aus Spanien und Südkorea im Rennen. Als mögliches Volumen eines solches Geschäfts wurde zuletzt ein Betrag von mehr als fünf Milliarden Euro genannt. Am Vortag hatte Pistorius nach Gesprächen in Neu-Delhi gefordert, Indien künftig als strategischen Partner nach dem Vorbild Australiens und Japans zu behandeln und damit Rüstungskooperationen deutlich zu erleichtern. (dpa/jW)