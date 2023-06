Getreideimporte: EU verlängert Beschränkung

Brüssel. Die Europäische Union verlängert die Einschränkungen für Getreideimporte aus der Ukraine bis zum 15. September. Das teilte die EU-Kommission am Montag abend mit. Die Handelsbeschränkungen wären sonst in der Nacht zu Dienstag ausgelaufen. Die Maßnahmen betreffen die EU-Länder Bulgarien, Polen, Ungarn, Rumänien und die Slowakei. Die fünf Staaten hatten deutlich gestiegene Importe verzeichnet, wodurch ihre eigenen Landwirte in Bedrängnis geraten waren. Anfang Mai hatte die EU-Kommission daraufhin die Handelsbeschränkungen beschlossen. (dpa/jW)