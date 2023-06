Strengere Kapitalregeln für US-Banken

Washington. Nach den jüngsten Bankenpleiten in den USA könnten die dortigen Regulierungsbehörden schon bald strengere Kapitalregeln erlassen. Dabei könnten den Großbanken im Schnitt 20 Prozent höhere Eigenkapitalanforderungen aufgebrummt werden, berichtete das Wall Street Journal am Montag. Die geplante Verschärfung könnte noch im Verlauf dieses Monats offiziell vorgestellt werden. Die genaue Höhe werde von der Größe des Bankgeschäfts abhängen. Am deutlichsten dürfte die Quote für Megabanken mit großem Handelsgeschäft angezogen werden. (Reuters/jW)