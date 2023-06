Palästina: Junge stirbt nach Schüssen

Ramallah. Ein drei Jahre alter palästinensischer Junge ist am Montag Verletzungen durch Schüsse des israelischen Militärs erlegen. Ein Sprecher des Schiba-Krankenhauses teilte mit, das Kind sei trotz großer Anstrengungen der Ärzte, sein Leben zu retten, gestorben. Der Junge war am Donnerstag abend in lebensgefährlichem Zustand mit einem Militärhubschrauber aus dem besetzten Westjordanland in die Klinik bei Tel Aviv gebracht worden. (dpa/jW)