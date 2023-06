Brandenburg: Waldbrand dehnt sich aus

Jüterbog. In Brandenburg hat sich die Feuerwehr am Sonntag darauf eingestellt, dass der Einsatz gegen den Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog noch Tage dauern wird. Die Einsatzkräfte kamen bisher nicht nah genug an die Brandherde heran, weil das Gebiet mit alter Munition belastet ist. Das Feuer sei »zu weit weg, um mit unseren Wasserwerfern was zu erreichen«, sagte Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Rico Walentin. Der Brand dehne sich weiter aus, auch die Rauchentwicklung nehme wieder zu. Am Sonnabend hatte sich die betroffene Fläche auf eine Gesamtgröße von rund 150 Hektar ausgedehnt. (dpa/jW)