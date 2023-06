FDP: Heizen mit Holz auch in Neubauten

Berlin. Im Gezerre um das Heizungsgesetz will die FDP, dass das Heizen mit Holz erlaubt bleibt. »Holzschnitzel und Pellets sind erneuerbare Energiequellen, und das Heizen mit Holz muss erlaubt bleiben, auch in Neubauten«, sagte Fraktionschef Christian Dürr der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Der vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetzentwurf sieht ein Verbot von Holzheizungen im Neubau vor. Die FDP will grundsätzliche Veränderungen an der Vorlage. Diese sieht vor, dass ab Anfang 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben wird. (dpa/jW)