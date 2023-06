EU: Beitritt zur Istanbul-Konvention

Brüssel. Die EU hat ihren Beitritt zur Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen bekanntgegeben. Der Rat der EU-Mitgliedstaaten fasste den Beschluss am Donnerstag, nachdem das EU-Parlament bereits im Mai dafür gestimmt hatte. Mit dem Beitritt wird die Konvention zumindest teilweise auch in den EU-Mitgliedstaaten gültig, die sie selbst bisher noch nicht ratifiziert hatten. Der 2011 in Istanbul vom Europarat vereinbarten Konvention sind 46 Staaten beigetreten. Die Länder verpflichten sich zu einem besseren Schutz von Frauen und Mädchen, etwa durch die strafrechtliche Verfolgung der Gewalttäter. (AFP/jW)