Schweden: Neue Gesetze gegen Terror in Kraft

Stockholm. Am Donnerstag sind in Schweden neue »Antiterrorgesetze« in Kraft getreten. Von nun an ist es in dem skandinavischen EU-Land strafbar, sich an einer Terrororganisation zu beteiligen, eine solche Beteiligung zu finanzieren oder anderweitig zu unterstützen. Bei Verstößen drohen mehrjährige Haftstrafen. Schwedens Regierung hofft mit der verschärften Gesetzgebung vor allem darauf, Bedenken der Türkei gegen eine NATO-Mitgliedschaft des skandinavischen Landes ausräumen zu können. (dpa/jW)