Myanmar: Rücktritt von UN-Sondergesandter

New York. Die UNO hat am Mittwoch (Ortszeit) den Rücktritt ihrer Sondergesandten für Myanmar angekündigt. Noeleen Heyzer werde am 12. Juni nach 18 Monaten Amtszeit abtreten, teilte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, mit. Die Soziologin aus Singapur war 2021 von Guterres berufen worden. Sie sollte die regierenden Militärs zu einem Dialog mit ihren politischen Gegnern und zur Beendigung des gewaltsamen Vorgehens gegen diese bewegen. (AFP/jW)