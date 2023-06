Japan: Militärisch noch enger mit Washington

Tokio. Die USA und Japan wollen militärisch weiter zusammenrücken. Die Vereinigten Staaten würden »alle notwendigen Maßnahmen« ergreifen, um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Verbündeten zu gewährleisten, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag bei einem Besuch in Tokio. Er bezog sich dabei auf »anhaltende Provokationen« aus der Demokratischen Volksrepublik Korea, die am Mittwoch erfolglos versucht hatte, einen Aufklärungssatelliten ins All zu schießen. Außerdem zeigten sich Austin und sein Amtskollege Yasukazu Hamada über Chinas »wachsenden Machtanspruch« besorgt. Japan will sich erstmals mit Offensivwaffen wie Marschflugkörpern aus den USA rüsten, die auch Ziele in der Volksrepublik erreichen könnten. Tokio hatte kürzlich eine deutliche Aufstockung seines Rüstungshaushalts beschlossen. (dpa/jW)