Panzer aus Schweiz für Ukraine

Bern. Der Schweizer Rüstungskonzern RUAG hat offiziell ein Exportgesuch für 96 »Leopard-1«-Panzer eingereicht, wie das nationale Staatssekretariat für Wirtschaft am Donnerstag in Bern bestätigte. Nach Angaben der RUAG ist das deutsche Unternehmen Rheinmetall an dem Kauf interessiert. Die zur Zeit nicht einsatzfähigen Panzer sollen dann später an die Ukraine weitergegeben werden, sagte eine RUAG-Sprecherin. Auf eine informelle Anfrage der RUAG hatte das Staatssekretariat im März mitgeteilt, es werde keine Genehmigung für ein solches Geschäft geben. Die Schweiz pocht auf ihre Neutralität, wonach kein Land, das an Kriegshandlungen beteiligt ist, unterstützt werden darf. Warum die RUAG dennoch das Gesuch einreichte, begründete das Unternehmen so: »Wir hätten gerne einen offiziellen Entscheid, damit wir die Geschäftsoptionen besser einschätzen können.« (dpa/jW)