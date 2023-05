USA: Prozess gegen Angreifer von Synagoge

Pittsburgh. Viereinhalb Jahre nach dem schwersten antisemitischen Anschlag der US-Geschichte, bei dem elf Menschen starben, hat in Pittsburgh der Prozess gegen den Angreifer begonnen. Staatsanwältin Soo Song warf dem 50jährigen Robert Bowers am Dienstag vor, bei dem Angriff auf die Lebensbaum-Synagoge 2018 der Stadt Pittsburgh »methodisch« Jagd auf seine Opfer gemacht zu haben. Dabei soll er unter anderem »Alle Juden müssen sterben!« geschrien haben. Der 50jährige wurde in 63 Punkten angeklagt, darunter in elf Fällen eines Hassverbrechens mit Todesfolge. Bei einer Verurteilung droht ihm die Todesstrafe. (AFP/jW)