Australien: Referendum für Aborigines

Canberra. In Australien rückt das geplante Referendum über eine Verfassungsänderung näher, die der indigenen Bevölkerung eine Stimme im Parlament verschaffen soll. Das Abgeordnetenhaus in Canberra stimmte am Mittwoch mit großer Mehrheit für eine Volksabstimmung unter dem Motto »Voice to Parliament«. 121 Abgeordnete stimmten dafür, 25 (vor allem konservative) Politiker dagegen, wie der Sender 9 News berichtete. Ein genaues Datum für das Referendum gibt es noch nicht, es soll voraussichtlich im Oktober oder November stattfinden. Zuvor muss allerdings noch der Senat als zweite legislative Kammer zustimmen. (dpa/jW)