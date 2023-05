Nordkorea: Satellit abgestürzt

Pjöngjang. Medien der Demokratischen Volksrepublik Korea zufolge ist der Start eines Satelliten für militärische Zwecke misslungen. Der Aufklärungssatellit hätte mit einer mehrstufigen Trägerrakete ins All gebracht werden sollen, die nach der Abtrennung der ersten Stufe allerdings ins Meer zwischen der Koreanischen Halbinsel und China gestürzt sei, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch. Nach Überprüfung der Fehlerquellen solle so bald wie möglich ein weiterer Start erfolgen. (dpa/jW)