Libanon: Fünf Tote in PFLP-Stützpunkt

Kusaja. Bei einer Explosion im Osten des Libanon sind nach Angaben der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) fünf ihrer Mitglieder getötet worden. Zehn weitere seien verletzt worden, teilte die PFLP am Mittwoch mit. Die Gruppierung macht das Nachbarland Israel für einen Luftangriff verantwortlich. Dort berichteten mehrere Medien unter Berufung auf nicht genannte Beamte, dass Israel nicht beteiligt gewesen sei. Eine offizielle Stellungnahme gab es zunächst nicht. Die Explosion fand nach Angaben des PFLP-Sprechers am Morgen in einem Stützpunkt der Gruppe in der Ortschaft Kusaja nahe der syrischen Grenze statt. (dpa/jW)