Frankreich: Ermittlungen gegen Angehörige der Küstenwache

Antonio Parrinello/Reuters/TPX Die Abschottungspolitik der EU und Britanniens ist ein Geschenk an sogenannte Schleuser (Augusta/Italien, 30.6.2016)

Paris. Eineinhalb Jahre nach dem Kentern eines Schlauchbootes im Ärmelkanal mit 27 Toten hat Frankreichs Justiz Ermittlungen gegen fünf Beamte der französischen Küstenwache eingeleitet. Den drei Frauen und zwei Männern werde unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen, berichtete die Zeitung Le Parisien am Donnerstag unter Verweis auf die Justiz. Neun Rettungshelfer, die am Abend des Unglücks anwesend waren und verdächtigt wurden, nicht auf Notrufe reagiert zu haben, wurden demnach zuvor vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen.

Obwohl die Schiffbrüchigen sich stundenlang per Handy von ihrem sinkenden Boot aus an die Seenotrettung in Frankreich wandten, habe diese sie an die britische Seite verwiesen, ohne Hilfe zu schicken, lautet der Vorwurf. Dieser wurde zunächst von zwei Überlebenden der Katastrophe erhoben und später durch Recherchen der Zeitung Le Monde untermauert, die sich auf Funksprüche und Ermittlungsakten stützten.

Das Schlauchboot hatte am 24. November 2021 bei der Überfahrt von Nordfrankreich nach Großbritannien Luft verloren. Die überwiegend kurdischen Insassen stürzten ins Wasser. Ein Fischerboot entdeckte die im Ärmelkanal treibenden Leichen, darunter fünf Frauen und ein kleines Mädchen. Wie Le Monde minuziös berichtete, ging der erste Hilferuf von dem Boot um 1.48 Uhr bei der französischen Küstenwache ein. Ein letztes Handytelefonat, bei dem die Migranten bereits im Wasser trieben und Schreie zu hören waren, brach gegen 4.30 Uhr ab.

Bei den Vorermittlungen hatte es von seiten der Küstenwache geheißen, dass in der Unglücksnacht etliche Menschen mit ihren Booten in Seenot geraten seien und Rettungsschiffe von britischer und französischer Seite im Einsatz gewesen seien. Es sei Verwirrung entstanden, ob tatsächlich allen geholfen werde.

Außer gegen Beamte der Küstenwache laufen Ermittlungen auch gegen zehn Personen, die aus Afghanistan stammen und des Menschenhandels bezichtigt werden, berichtete Le Parisien. Das Unglück hatte damals für Entsetzen sowie für Spannungen zwischen Frankreich und Großbritannien gesorgt. (dpa/jW)