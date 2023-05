Sonntagausgabe der B. Z. wird eingestellt

Soeren Stache/dpa Mehr Digitalisierung, weniger Zeitung: Neubau des Axel-Springer-Verlages in Berlin

Berlin. Die Berliner Boulevardzeitung B. Z. erscheint bald nicht mehr an Sonntagen. »In der konsequenten Umsetzung unserer Digital-only-Strategie bewerten wir grundsätzlich immer wieder unsere Produkte auf Wirtschaftlichkeit. Daher haben wir uns entschieden, die gedruckte B. Z. am Sonntag einzustellen«, sagte ein Sprecher des Verlagshauses Axel Springer am Donnerstag. Die B. Z. am Sonntag werde letztmalig am 30. Juli erscheinen. »Klar ist: Die gedruckte Ausgabe der B. Z. ist von dieser Entscheidung nicht betroffen, sie erscheint weiterhin von Montag bis Samstag«, sagte der Verlagssprecher auf dpa-Anfrage. Die Samstagausgabe werde im Zuge dieser Maßnahme »sogar zukünftig um vier Seiten erweitert«. (dpa/jW)