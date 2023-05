Armenien ruft Den Haag zu Hilfe

Den Haag. Armenien hat sich wegen des jüngsten Konflikts mit Aserbaidschan an den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag gewandt. Jerewan habe das Gericht ersucht, Baku anzuweisen, »jegliches Personal abzuziehen, das seit dem 23. April 2023 auf oder entlang des Latschin-Korridors stationiert ist«, erklärte der IGH am Mittwoch. Der Latschin-Korridor ist die einzige Verbindung von Armenien nach Berg-Karabach, einer mehrheitlich von Armeniern bewohnten Enklave. In dem Korridor hatte Baku Ende April einen Kontrollpunkt eingerichtet. Daraufhin war es zu mehreren tödlichen Zusammenstößen zwischen Kräften Armeniens und Aserbaidschans gekommen. (AFP/jW)