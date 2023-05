Großmanöver von USA und Südkorea

Seoul. Die USA und Südkorea haben ihre bisher größten gemeinsamen Schießübungen begonnen. Ziel ist erklärtermaßen die Einschüchterung der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK). An der ersten von insgesamt fünf geplanten Trainingseinheiten der »gemeinsamen Feuerkraftvernichtungsübung« hätten am Donnerstag 2.500 Soldaten beider Länder teilgenommen, wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte. Mehr als 600 Waffensysteme einschließlich Artillerie, Jagdbomber, Kampfhubschrauber und Militärdrohnen waren demnach im Einsatz. Hauptschauplatz war ein Truppenübungsplatz in der Nähe der stark befestigten Grenze zur DVRK. Pjöngjang hatte vor einigen Tagen das Manöver als »Kriegsübung gegen die Volksrepublik« kritisiert. Die DVRK versucht, sich vor allem durch eine forcierte nu­kleare Aufrüstung vor der westlichen Aggression zu schützen. (dpa/jW)