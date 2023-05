Continental verkauft Reifenfabrik in Russland

Moskau. Mehr als ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs hat der Automobilzulieferer Continental sein Werk in Russland an ein lokales Unternehmen verkauft. Die Fabrik in Kaluga gehe an das russische Unternehmen S8 Capital, teilte Continental am Montag mit. Über den Kaufpreis und weitere Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Die 1.100 Beschäftigten im Werk werden demnach übernommen. Dies sei stets »Kernbestandteil« der Überlegungen von Continental gewesen. (AFP/jW)