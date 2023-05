China warnt vor Einsatz von US-Chips

Beijing. Chinas Aufsichtsbehörden haben wegen Sicherheitsrisiken vor dem Einsatz von Bauteilen des US-Chipherstellers Micron gewarnt. Die Produkte würden erhebliche Sicherheitsrisiken für die Lieferkette der kritischen Informationsinfrastruktur des Landes mit sich bringen, teilte die Behörde für Cybersicherheit der Volksrepublik am Sonntag abend mit. Betreiber kritischer Informationsinfrastrukturen sollten den Kauf von Micron-Produkten einstellen, hieß es in der Mitteilung. Eine Sprecherin des Außenministeriums bezeichnete die Maßnahme am Montag als »notwendigen Schritt zum Schutz der nationalen Sicherheit«. (dpa/jW)