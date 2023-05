EU verhängt Rekordstrafe gegen Meta

Dublin. Die EU greift im Datenschutzstreit mit dem Facebook-Mutterkonzern Meta durch. Die für das Unternehmen zuständige irische Datenschutzkommission (DPC) verhängte am Montag eine Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro wegen des Umgangs mit Nutzerdaten. Damit wird die bisherige Höchststrafe von 746 Millionen Euro gegen Amazon aus dem Jahr 2021 noch einmal deutlich übertroffen. Die DPC gab Meta fünf Monate Zeit, um Datentransfers in die USA zu unterbinden. Meta kündigte an, in Berufung zu gehen. Es handele sich um eine »ungerechtfertigte und unnötige Strafe«, teilte der US-Konzern mit. (Reuters/jW)