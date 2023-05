Mauretanien: Regierende Partei gewinnt Wahl

Nouakchott. Die Partei Al-Insaf des mauretanischen Präsidenten Mohammed Ould Ghazouani hat bei den Parlaments- und Kommunalwahlen in der vergangenen Woche den Sieg errungen. Wie die Wahlkommission am Sonntag mitteilte, erhielt Al-Insaf 80 der 176 Sitze im Parlament. 36 weitere Sitze gingen an Parteien, die mit dem Präsidenten verbündet sind, und 24 an die Opposition, davon neun an die islamistische Tewassoul-Bewegung. Am 27. Mai wird es eine Stichwahl um die verbleibenden 36 Parlamentssitze geben. (AFP/jW)