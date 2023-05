Belarus: Blogger begnadigt

Minsk. In Belarus ist der Regierungskritiker Raman Pratassewitsch am Montag begnadigt worden. Der oppositionelle Blogger war im Mai 2021 gemeinsam mit seiner Freundin Sofja Sapega verhaftet worden, als er sich an Bord eines Verkehrsflugzeugs befand, das wegen einer Bombendrohung in Minsk notlanden musste. Die russische Staatsbürgerin Sapega wurde später zu sechs Jahren Haft verurteilt und inzwischen nach Russland überstellt. Pratassewitsch, der 2020 zu Protesten gegen den belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko aufgerufen hatte, war Anfang Mai zu acht Jahren Haft verurteilt worden. (dpa/jW)