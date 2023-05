Argentinien: Journalistin tot aufgefunden

Buenos Aires. Im argentinischen Curuzú Cuatía ist die Journalistin Griselda Blanco am Wochenende erhängt in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Kampfspuren deuteten darauf hin, dass sie ermordet worden sei, wie AFP am Montag mitteilte. Familienangehörige hätten bestritten, dass Blancos früherer Lebensgefährte etwas mit der Tat zu tun haben könne, der als Verdächtiger festgenommen worden war. Statt dessen vermuten sie einen Zusammenhang mit der Arbeit Blancos. Die Journalistin hatte zuvor über Polizeigewalt recherchiert. Die Staatsanwaltschaft entzog der lokalen Polizei den Fall und übergab ihn an die Bundespolizei. (AFP/jW)