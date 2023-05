Pushbacks in Ägäis: EU verlangt Aufklärung

Brüssel. Nach Vorwürfen illegaler Pushbacks hat EU-Kommissarin Ylva Johansson von Griechenland Aufklärung gefordert. Die New York Times hatte am Freitag Videomaterial veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie die griechische Küstenwache Schutzsuchende auf einem Floß aussetzt. Später seien sie von türkischen Einsatzkräften gerettet worden. Nach gültigem Recht muss bei Flüchtenden geprüft werden, ob sie Anspruch auf Asyl haben. Griechenland waren immer wieder sogenannte Pushbacks vorgeworfen worden – also das illegale Zurückdrängen von Menschen an der Grenze. (dpa/jW)