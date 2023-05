Tausende Rentner warten auf Energiepauschale

Bochum. Bei der Auszahlung der Energiepreispauschale von 300 Euro für Rentner kommt es in vielen Fällen zu Wartezeiten. Bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS), die bei Rentnern für das Thema ­bundesweit zuständig ist, gingen bis Mitte Mai 38.500 Anträge ein. Davon seien 22.600 noch nicht final bearbeitet worden, teilte eine Sprecherin des Sozialversicherungsträgers am Montag in Bochum mit. Man müsse »jeden Einzelfall prüfen, die Daten abgleichen und mit anderen ­Einrichtungen ­korrespondieren, so dass es hier leider zu Wartezeiten kommt«. Es geht um eine Gruppe der Rentnerinnen und Rentner, die in Deutschland wohnen und steuerpflichtig sind, aber eine Rente aus dem EU-Ausland bekommen. (dpa/jW)