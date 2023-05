Heil: Kurzarbeit mit 45 Milliarden finanziert

Berlin. Der deutsche Staat hat seit dem Jahr 2020 rund 45 Milliarden Euro zur Finanzierung von Kurzarbeit ausgegeben. Das sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Montag bei einer Veranstaltung in Berlin. »Es war ein guter, ein richtiger Weg«, so der Minister. Viele Beschäftigte hätten dadurch in der Coronapandemie und später in der Energiekrise ihren Arbeitsplatz nicht verloren. Das habe auch die Nachfrage in Deutschland stabilisiert. (Reuters/jW)