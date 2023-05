Tödlicher Militäreinsatz in Westbank

Ramallah. Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im besetzten Westjordanland sind am Montag mindestens drei Palästinenser getötet worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah sprach darüber hinaus von sechs Verletzten. Israels Militär behauptete, bei einer Razzia drei Personen festgenommen und Waffen entdeckt zu haben. Bei dem Einsatz seien die Soldaten unter Feuer genommen worden und hätten zurückgeschossen. Seit Beginn des Jahres verloren 116 Palästinenser durch die anhaltende Gewalt unter der Besatzung ihr Leben. Im gleichen Zeitraum wurden 17 Israelis getötet. (dpa/jW)