Taiwan kein Beobachter bei WHO

Genf. Die 75. Weltgesundheitsversammlung (englisch WHA) hat es bei ihrem Zusammentreten am Montag in Genf abgelehnt, Taiwan den Status eines Beobachters zu gewähren. In seiner Rede vor dem Führungs­gremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) betonte der chinesische Vertreter, ein solcher Schritt hätte keine Rechtsgrundlage. Eine Beteiligung Taiwans an der WHA müsse im Einklang mit dem durch UN-Resolutionen verbürgten Ein-China-Prinzip und durch Konsultationen zwischen Beijing und Taipeh erfolgen. Allerdings missachte Taipeh internationales Recht, wenn es auf seiner »Unabhängigkeit« bestehe. (Xinhua/jW)