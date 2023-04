Rabiate Disziplinierung

Chris Emil Janßen/imago Sonnenblume und Peitsche: Die Bürgerschaftsfraktion der Grünen 2020

Solidarität und die Herstellung von Öffentlichkeit haben ihr am Ende nicht helfen können. Am Montag abend hat die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft der Abgeordneten Miriam Block die Fraktionsämter entzogen, wie der Pressesprecher der Grünen-Fraktion, Nicolas Garz, am Dienstag gegenüber jW bestätigte. Mit dieser Maßnahme wurde Block dafür abgestraft, dass sie am 13. April als einziges Fraktionsmitglied für einen Antrag der Partei Die Linke zur Einsetzung eines NSU-Untersuchungsausschusses und damit gegen die eigene Fraktion gestimmt hatte.

Nach stundenlanger Debatte hätten 22 Grünen-Abgeordnete für den gemeinsamen Vorschlag von Fraktions- und Landesvorstand sowie den Grünen-Senatsmitgliedern gestimmt, Block als Fachsprecherin für Wissenschaft und Hochschule abzulösen, so Garz. Sieben Fraktionsmitglieder hätten dagegen votiert. Auch der Abberufung der Abgeordneten aus dem Wissenschafts- sowie dem Innenausschuss der Bürgerschaft habe eine Mehrheit zugestimmt.

Der Fraktionssprecher betonte, Grund für den Entzug der Ämter sei nicht allein Blocks Zustimmung zu dem Linken-Antrag. »Ganz zentral« sei vielmehr »ihr Verhalten rund um die Abstimmung« gewesen, so die »Kommunikation zu dem Thema nach außen«. Ähnlich äußerte sich der Kovorsitzende der Fraktion, Dominik Lorenzen. Abwahl und Abberufung Blocks seien »die Konsequenz aus dem Verhalten der Abgeordneten in den letzten Wochen«, sagte er laut dpa. Block habe »wiederholt gegen gemeinsame Absprachen und geteilte Regeln der Kommunikation verstoßen«. Der Entzug der Ämter sei daher notwendig, sei »allen Beteiligten zugleich aber nicht leichtgefallen«.

Nachdem das rabiate Vorgehen der Hamburger Grünen-Führung gegen Block in der vergangenen Woche bekanntgeworden war, hatte es viel Unterstützung für sie gegeben, auch in der eigenen Partei. So erklärte Marcel Emmerich, Obmann der Grünen im Innenausschuss des Bundestags, am Montag gegenüber der Taz, wenn Gewissensentscheidungen zur Abstimmung stünden, seien »solch harte Sanktionen fragwürdig«. Die NSU-Aufklärung bleibe »eine große politische Aufgabe sowie ein enorm wichtiges Anliegen der grünen Partei, für das die Hamburger Grünen auch seit Jahren kämpfen«, so Emmerich. Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour bezeichnete den Vorgang dagegen als »Angelegenheit der Hamburger Grünen«.

Auch von den Universitäten gab es großen Zuspruch für Block. In einem offenen Brief, der bisher von mehr als 160 Personen unterzeichnet wurde, warnten Lehrende und Studierendenvertreter von Hochschulen aus der ganzen BRD vor einer »sachfremden Abwahl« der Abgeordneten. Block sei eine »integre, kenntnisreiche und verlässliche Partnerin«, die die marginalisierten Stimmen in der Wissenschaft wahrnehme und sich »versiert für eine offene, sozial gerechte Hochschule« einsetze. Miriam Block habe in Übereinstimmung mit Parteibeschlüssen der Hamburger Grünen und ihrem Gewissen für die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses gestimmt.

In einer Mitteilung vom Sonntag warf sich auch das »Hamburger Bündnis gegen rechts« für die Grünen-Abgeordnete in die Bresche. Aus der Sicht der Angehörigen des 2001 vom NSU ermordeten Süleyman Taşköprü, »die immer wieder die Beantwortung ihrer drängenden Fragen durch einen PUA eingefordert haben«, seien die »Windungen der Grünen ein Schlag ins Gesicht«, heißt es darin. Cornelia Kerth, Bundesvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), bezeichnete in der Mitteilung Block als »engagierte Antifaschistin«. Sie setzte sich dagegen ein, dass »rechter Terror systematisch ausgeblendet« werde. »Sie dafür zu bestrafen ist einfach erbärmlich«, so Kerth.