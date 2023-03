Aktienkurse der Credit Suisse fallen weiter

Dado Ruvic/Illustration/File Photo/Reuters Im Sinkflug: Die Aktienkurse der Schweizer Großbank Credit Suisse

New York. Bankenturbulenzen halten die Finanzwelt weiter in Atem: Trotz eines milliardenschweren Stützungspakets steht die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse an der Börse schon wieder unter Druck. Auch in den USA bleibt die Situation nach einer konzertierten Hilfsaktion großer Geldhäuser für eine taumelnde Regionalbank angespannt. Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank wollte sich am Freitag in einer Sondersitzung mit den Problemen befassen. Eine Sprecherin der EZB sagte, das Aufsichtsgremium treffe sich zum Meinungsaustausch und um die Mitglieder über aktuelle Entwicklungen im Bankensektor zu informieren.

Bereits Anfang der Woche hatte es eine Sondersitzung gegeben. Die Notenbank hatte zuvor betont: »Der Bankensektor des Euroraums ist widerstandsfähig: Kapital- und Liquiditätspositionen sind solide.« An der Börse bleibt die Nervosität jedoch hoch: Die Aktien der Credit Suisse gingen am Freitag erneut auf Talfahrt und rutschten zeitweise wieder zweistellig bis auf 1,767 Franken ab.

Die Schweizerische Nationalbank hatte der Credit Suisse ein Hilfspaket in Form von Krediten von bis zu 50 Milliarden Franken (knapp 51 Mrd Euro) zur Verfügung gestellt. Doch die Maßnahme sorgte bei den Aktionären nur vorübergehend für Beruhigung, auch wenn der Kurs der Wertpapiere noch etwas vom Rekordtief bei 1,55 Franken vom Mittwoch entfernt blieb. Trotz der Unsicherheiten in der Bankenbranche hatte die EZB ihre Zinsen am Donnerstag weiter angehoben. Eine vorhergehende Zinsanhebung der US-amerikanischen Zentralbank Fed wird für die Liquiditätsschwierigkeiten der de facto inzwischen durch einen Bailout geretteten Silicon Valley Bank mitverantwortlich gemacht, die die jüngste Bankenkrise ausgelöst hatten.

Unterdessen meldete die Agentur Reuters, dass die Bank of America die im Zuge der Krise ebenfalls zusammengebrochene Signature Bank am Montag übernehmen werde. Dies habe der Börsenfachmann Bill Ackman am Freitag abend in einem Tweet mitgeteilt, ohne seine Quellen zu nennen. Die Bank of America habe einen Kommentar dazu abgelehnt. Auch bei der Signature Bank habe man zunächst keine Stellungnahme erhalten können. (dpa/Reuters/jW)