Kiew will Kampf um Bachmut fortsetzen

IMAGO/ZUMA Wire

Kiew. Die ukrainische Militärführung hat am Dienstag beschlossen, die Stadt Bachmut im Donbass weiter zu verteidigen. Alle Mitglieder der Militärführung hätten einstimmig der weiteren Verteidigung von Bachmut zugestimmt, teilte das Präsidialamt von Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit. »Die Abwehroperation in diesem Gebiet ist von höchster strategischer Bedeutung, um den Feind abzuweisen«, hieß es auf dem Facebook-Profil von Armeechef Walerij Saluschnyj. Die Verteidigung von Bachmut sei der Schlüssel zur Sicherung der gesamten Front. Bachmut ist seit Wochen Brennpunkt der Kämpfe in der Ukraine. Dort versuchen russische Einheiten - vor allem Verbände der Söldnertruppe »Wagner« - , den Ort zu erobern bzw. einzuschließen. Auf russischer Seite wird derweil mit einem ukrainischen Vorstoß im Donezker Gebiet zur Entlastung von Bachmut gerechnet. Nach russischen Berichten wurden dazu mehrere ukrainische Brigaden zwischen den Städten Slowjansk und Kostjantyniwka zusammengezogen. Allerdings erlaubt der derzeit verbreitet feuchte und schlammige Boden keine schnellen Vorstöße abseits von befestigten Straßen. (dpa/jW)