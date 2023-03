Polen: Vier Kampfjets für die Ukraine

Warschau. Polen will der Ukraine nach Worten von Präsident ­Andrzej Duda im Laufe der nächsten Tage vier Kampfjets vom Typ »MiG-29« übergeben. Weitere »MiG-29« werden derzeit gewartet und für einen späteren Transfer vorbereitet, sagte Duda am Donnerstag in Warschau. Eine entsprechende Entscheidung sei von der Führung des Landes getroffen worden, die Regierung habe daraufhin einen Beschluss verabschiedet. Duda sagte weiter, die polnische Luftwaffe verfüge über etwa ein Dutzend »MiG-29«, die Anfang der neunziger Jahre aus den Beständen der DDR übernommen worden seien. (dpa/jW)