»Feuerkrieg Division«: 16jähriger vor Gericht

Holbæk. In Dänemark muss sich seit Dienstag ein 16jähriger aus Westseeland vor Gericht verantworten, weil er sich der rechtsterroristischen Gruppierung »Feuerkrieg Division« angeschlossen haben soll. Bei der Auswertung des am 1. März 2022 in der Wohnung des Jugendlichen sichergestellten Materials, darunter auch dessen Computer, habe die Polizei ein Anmeldeformular für die Gruppierung gefunden. Der Beschuldigte habe darin angegeben, eine Waffenausbildung und Kenntnisse über Sprengstoffe zu haben, zudem habe er Bücher über »Rechtsextremismus« gelesen. Der 16jährige musste demnach in dem Formular auch erklären, warum er sich der Gruppe anschließen wollte. »Sie wollen ein rassifiziertes Europa«, sagte der Staatsanwalt am Dienstag vor Gericht. Auf dem Computer habe der Angeklagte unter anderem Material gesammelt, das rechtsterroristische Attentäter ehrt, darunter Anders Breivik, sowie insgesamt 442 Dateien und Links mit militantem islamistischen Hintergrund. Auch Propagandamaterial des rechtsterroristischen Netzwerks »Atomwaffen Division« sei gefunden worden. Der US-Ableger der Gruppe wird mit mehreren Morden in Verbindung gebracht. (jW)