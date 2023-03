Israel lässt 83jährigen Palästinenser frei

Ramallah. Der älteste in Israel inhaftierte palästinensische Gefangene ist am Montag nach Verbüßung einer 17jährigen Haftstrafe wegen Waffenschmuggels freigelassen worden. Der 83jährige Fuad Schubaki »wurde heute aus dem Gefängnis in Aschkelon entlassen und ist auf dem Weg nach Ramallah« im besetzten Westjordanland, sagte ein Sprecher der palästinensischen Menschenrechtsorganisation Palestinian Prisoners’ Club der Nachrichtenagentur AFP. Sein Sohn Hasem Schubaki bestätigte die Freilassung. (AFP/jW)