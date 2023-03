Litauen: »Wagner« ist Terrorvereinigung

Vilnius. Litauens Parlament hat die russische Söldnertruppe Wagner als terroristische Vereinigung eingestuft. Die private Militärfirma, die im Donbass kämpft, sei eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit, hieß es in der am Dienstag von 117 Abgeordneten des baltischen EU- und NATO-Landes einstimmig angenommenen Entschließung. Die Truppe sei unter anderem verantwortlich für das »Töten und Foltern von Zivilisten« in der Ukraine sowie »Bombenanschläge« auf Häuser und andere zivile Objekte. In dem Text fordert die Volksvertretung Seimas in Vilnius auch andere Länder auf, dem Beispiel Litauens zu folgen. Die Einstufung der Truppe hat vor allem symbolischen Charakter. (dpa/jW)