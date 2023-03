Zahl der Todesopfer nach Erdbeben steigt

Istanbul. Mehr als einen Monat nach der Erdbebenkatastrophe ist in der Türkei die bestätigte Zahl der Todesopfer erneut gestiegen. Sie liege nun bei 48.448, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Montag nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu. Zuletzt hatte die Türkei 47.975 Todesopfer gemeldet. Insgesamt sind bei dem Beben in der Türkei und Syrien mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der türkischen Regierung sind rund 20 Millionen Menschen im Land von den Auswirkungen betroffen. Für Syrien geht die UNO von etwa 8,8 Millionen Betroffenen aus. (dpa/jW)